"Barselona", "Çelsi" və "Yuventus"dan qələbə, PSJ uduzdu

Bu gün Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin 3-cü turuna yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, son oyun günündə daha 8 matç keçirilib. Türkiyə çempionu "Başakşəhər" İstanbulda "Mançester Yunayted"lə qarşılaşıb və rəqibini 2:1 hesabı ilə məğlub edib. Qrupun digər qarşılaşmasında "Leyptsiq" son finalçı PSJ-ni qəbul edib. Bu görüşdə də sürpriz nəticə qeydə alınıb. Meydan sahibləri 2:1 hesablı qələbə qazanıb.



"Barselona" "Nou Kamp"da Kiyev "Dinamo"sunu qəbul edib. Qonaqların aparıcı futbolçularından bir çoxu koronavirusa yoluxduğu üçün Mirça Luçesku demək olar ki, ikinci komandaya şans verib. Buna baxmayaraq, Kataloniya klubu bu görüşdə çətin qələbə qazanıb - 2:1.



Bu qrupun digər oyunundan isə "Yuventus" Macarıstanda "Ferensvaroş"u üstələyib - 4:1.





4 noyabr

E qrupu

00:00."Çelsi" (İngiltərə) - "Renn" (Fransa) - 3:0

Qollar: Verner, 10-pen. 41-pen. Abraham, 50

00:00."Sevilya" (İspaniya) - "Krasnodar" (Rusiya) 3:2

Qollar: Rakitiç, 42, En Nesiri, 69, 72 - Süleymanov, 17, Berq, 21-pen.

F qrupu

21:55."Zenit" (Rusiya) - "Latsio" (İtaliya) - 1:1

Qollar: Yeroxin, 32 - Kaysedo, 82

00:00. "Brügge" (Belçika) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - 0:3

Qollar: Hazard, 14, Haaland, 18, 32

G qrupu

00:00."Barselona" (İspaniya) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - 2:1

Qollar: Messi, 5-pen. Pike, 65 - Tsiqankov, 75



00:00."Ferensvaroş" (Macarıstan) - "Yuventus" (İtaliya) - 1:4

Qollar: Boli, 90 - Morata, 7, 60, Dibala, 73, Dvali, 81-avtoqol

H qrupu

21:55."Başakşəhər" (Türkiyə) - "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - 2:1

Qollar: Demba Ba, 13, Vişça, 40 - Marsyal, 43



00:00."Leypsiq" (Almaniya) - PSJ (Fransa) - 2:1

Qollar: Nkanku, 42, Forsberq, 56 - Di Maria, 6

