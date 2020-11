Semyon Peqov azərbaycanlı döyüşçülərin qorxusundan növbəti dəfə qaçdı - VİDEO

“War Gonzo” layihəsinin müəllifi, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən dövlət sərhədlərimizi qanunsuz keçmək və terrorçuluğa açıq çağırışlar ittihamı ilə cinayət işi açdığı Semyon Peqov növbəti çəkilişlərinin birində Ordumuzun uğurlu hücumunu videoya alıb. Metbuat.az xəbər verir ki, kadrlardan Peqovun necə qorxuya düşərək qaçdığını aydın görmək olur. Həmin görüntüləri təqdim edirik:



