Azərbaycan idmançıları dopinqə görə cəzalandırıldı

Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi (AMADA) dopinqə görə cəzalandırılan növbəti idmançıların adlarını açıqlayıb.

AMADA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 5 nəfərlik siyahıda karate, boks, ağırlıqqaldırma və taekvondo idman növünün nümayəndələri yer alıb. Onlardan biri isə həkimdir.



Bütün idmançılardan alınmış nümunələrdə qadağan edilmiş maddə və ya onun metabolit, yaxud markerlərinin mövcudluğu təsbit olunub.



Orqanizmində diuretiklər və gizlədici maddələr tapılan karateçi Fidan Dadaşova 1, taekvondoçular Nigar İbrahimova 2, Ofeliya Allahverdiyeva 4 illik cəzaya məruz qalıb. Dadaşovanın cəzası 2020-ci il fevralın 27-dən, İbrahimovanın cəzası 2020-ci il sentyabrın 3-dən hesablanır. Allahverdiyevanın diskvalifikasiya müddəti isə 2024-ci il fevralın 18-də başa çatacaq.



Boksçu Kamran Muradov ekzogen əsilli anabolik androgen steroidlər/metasteron metaboliti maddəsinə görə 4 il müddətinə diskvalifikasiyaya olunub. Sanksiyanın başlama tarixi 2020-ci il yanvarın 14-dən hesablanır.



Ağırlıqqaldırma idman növü üzrə həkim Xalid Qüdrətovun da cəzası 4 illikdir. Yarışdan kənar müddətdə idmançıya anabolik androgen steroidlar / Prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3b-hydroxyandrost-5-en-17-one) tətbiq etməkdə günahlandırılan Qüdrətovun cəza müddəti 2024-cü il fevralın 13-də bitəcək.



Qeyd edilin ki, Azərbaycanda ilk dəfə idman sahəsində çalışan həkim dopinqə görə cəzalandırılıb.

