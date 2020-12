''Youtube'' dünyada çökdü

Dekabrın 14 də dünyada Youtube video paylaşma platforması qlobal bir çöküş yaşayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Google-un bulud xidmətləri ilə bağlı bir problem səbəbi ilə eyni infrastrukturdan istifadə edən internet saytları giriş problemi yaşayıb. Bəzi istifadəçilər Youtube-a daxil olmaqda çətinlik çəkirlər. Gmail aplikasiyası üçün də müəyyən istifadəçilərdə giriş problemi yaşayır.Məsələ ilə bağlı Bloomberg bildirir ki, baş verən bu problemi Google məhsulları ilə əlaqədardır.

