ŞAD XƏBƏR: Gələn il üçün məbləğlər açıqlandı, uşaqlar üçün 175 manat... - RƏSMİ

Gələn il üçün Azərbaycanda yaşayış minimumunun məbləği açıqlanıb. Əvvəlki illə müqayisədə artım var.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəbər verir ki, bu, 2021-ci il dövlət büdcənin layihəsində əksini tapıb.

Bildirilib ki, gələn il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 196,0 manat, o cümlədən əmək qabiliyyətli əhali üçün 207,0 manat, pensiyaçılar üçün 162,0 manat, uşaqlar üçün 175,0 manat məbləğində proqnozlaşdırılır ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə müvafiq olaraq orta hesabla 6,0 manat və ya 3,1 faiz çoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.