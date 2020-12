İsveçrə ərazisində koronavirusun yeni ştammı aşkar edilib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə ölkənin Federal Səhiyyə İdarəsi bildirib. Bildirilib ki, söhbət bundan əvvəl Böyük Britaniyada aşkar edilmiş virusun növündən gedir:

"İsveçrədə Britaniya mənşəli [koronavirusun] yeni bir variantı iki test nümunəsində aşkar edilib".

Söhbət Birləşmiş Krallıqda daimi yaşayış yeri olan şəxslərdən götürülmüş biyomaterial nümunələrindən gedir.

