Rusiyanın Kuznets şəhərində evli qadın ərinə xəyanət edərkən həyat yoldaşı tərəfindən evə basqın edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu zaman qadının sevgilisi özünü pəncərədən atıb.

Həmin anlar ətrafdakı insanlar tərəfindən lentə alınıb.

