Bir müddət öncə Göyçayda baş verən ağır qəzanın görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, qəza zamanı yüksək sürətlə hərəkətdə olan BMW markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirib və maşını qarşıda dayanmış VAZ markalı nəqliyyat vasitələrinə çırpıb.

Hadisə nəticəsində ölən və yaralananın olmadığı bildirilir.

Qəza yaxınlıqda yerləşdirilmiş müşahidə kamerasına əks olunub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

