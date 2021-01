Baş nazir Əli Əsədovdan MÜHÜM SƏRƏNCAM

Baş nazir Əli Əsədov “Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bir sıra məsələlər barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 30 dekabr tarixli 1241 nömrəli Fərmanının icrasının təmin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi və digər aidiyyəti dövlət orqanlar “Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilmiş dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə göstəricilərin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq tədbirlər görməlidirlər.

Sərəncamla bu linkdə tanış olmaq mümkündür.

