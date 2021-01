Son günlər sosial şəbəkələrdə aktiv olan mövzulardan biri də yeni qərar, yəni "WhatsApp" mesencerindəki məlumatların "Facebook" şirkəti ilə bölüşməsidir.

Kimisi indidən "Whatsapp"ı sildi, kimisi üçünsə bu məsələ hələ də qaranlıq qalıb.

Texnobloger Fərid Pərdəşünas məsələyə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az “Report”un sözügedən mövzu ilə bağlı hazırladığı süjeti təqdim edir:

