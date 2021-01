Bakıda qadın və uşaq sığınacağına hücum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı “oxu.az”a “Təmiz Dünya” Qadınlara Yardım İctimai Birliyindən məlumat verilib.

Sığınacaqda qalan qadınlardan birinin ailə yaxınları birliyə hücum edib.

Hadisə nəticəsində xəsarət alan var. Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verilib.

