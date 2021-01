Prezident İlham Əliyev "Azərlotereya” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarəetməyə verilməsi ilə əlaqədar bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, "Azərlotereya” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Türkiyə Respublikasının "Demirören Şans Oyunları Yatırımları A.Ş.” şirkətinin törəmə cəmiyyəti olan "YMT Sans B.V.” şirkətinə müqavilə əsasında idarəetməyə verilir.



