Xətaidə sürücü avtomobillərin arasında qaldı - İki ayağı da sındı - FOTO

Bakının Xətai rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə Qara Qarayev prospektində qeydə alınıb.

1966-cı il təvəllüdlü Vüqar Adilov "Nissan" markalı avtomobilini təmir edən zaman "VAZ 2107" markalı nəqliyyat vasitəsi onun avtomobilinə çırpılıb. Zərbənin gücündən "Nissan" eyni markalı digər avtomobilə dəyib. İki avtomaşının arasında sıxışıb qalan V.Adilov iki ayağından sınıq xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Xətai Rayon Polis İdarəsi faktla bağlı araşdırma aparır.

