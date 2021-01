Təhsil ilinin sonuna kimi tele-dərslər davam etdiriləcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Təhsil naziri Emin Əmrullayev bu gün keçirilən birifinqdə deyib.

Onun sözlərinə görə, valideynlər uşaqlarını məktəblərə göndərməyə çəkinirlərsə təhsil ilinin sonuna kimi tele-dərslər davam etdiriləcək.

