“Fevralın 1-dən kurslar və repetitorluq fəaliyyətinə icazə verilməsi mümkün ola bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev deyib.

O bildirib ki, kurslar sahibkarlıq subyektidir: “10 nəfərdən artıq toplanmamaqla bu fəaliyyətə icazə verilə bilər”.

