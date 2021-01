ABŞ-dan Qarabağ açıqlaması: Azərbaycana yardım…

Bayden-Harris rəhbərliyi Azərbaycana təhlükəsizlik yardımını nəzərdən keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bunu ABŞ-ın dövlət katibi vəzifəsinə namizəd Entoni Blinken deyib.



"Bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların başlaması ilə əlaqədar olaraq rəhbərliyimiz Azərbaycana olan təhlükəsizlik yardımımızı nəzərdən keçirəcək”, – Blinken bildirib.

Amerikanın Erməni Milli Komitəsi açıqlayıb ki, ABŞ, həmçinin, Ermənistana da eyni yardımı göstərmək niyyətindədir.

Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Robert Menendesin ABŞ-ın ATƏT-in Minsk qrupu prosesindəki iştirakı ilə bağlı sualına cavab olaraq, Blinken "prezident dedi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları avropalı müttəfiqləri ilə işləyərək münaqişəyə davamlı həll yolu tapmaq üçün diplomatik səylərə rəhbərlik etməli və əzablara son qoymaq üçün beynəlxalq humanitar yardım göstərməlidir. Təsdiqlənərsə, ABŞ-ın Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyini qoruyan və müharibənin yenidən başlamasının qarşısını alan axtarışını gücləndirəcəyəm. Buraya ABŞ-ın həmsədri olduğu Minsk qrupu vasitəsilə əlaqələrimizi gücləndirmək və üçüncü şəxslərin bundan sonrakı müdaxiləsinin qarşısını almaq üçün əlavə diplomatik işlər də daxildir” sözlərini deyib. (publika.az)

