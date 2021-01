“Azəriqaz”ın baş direktoru qaz limitinin ləğv edilməsi məsələsindən DANIŞDI

"Son bir ay ərzində dördə yaxın “Azəriqaz” işçisi qanun pozuntularına yol verdiyi üçün ərizəsi alınıb”.

Bunu “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev qanun pozuntularına yol verən qurum əməkdaşları ilə bağlı danışarkən deyib.

O bildirib ki, təkrarlanan hallar baş verdikdə qurum müvafiq hallarla bağlı araşdırma aparır:

“Qanun pozuntusuna yol verən işçilərin isə ərizəsi alınır”.

Qaz limitləri ilə bağlı qurumun baş direktoru bildirib ki, qazın dəyəri nəzərə alınaraq, ona limit təyin olunub və qazın limitinin ləğv edilməsi ilə bağlı məsələ bu gün gündəmdə deyil:

“Həmçinin Mənzil Tikinti Kooperativlərinin rəhbərindən şikayət edən şəxslər bununla bağlı müraciət ünvanlayaraq, dəyişiklik olunmasını tələb edə bilərlər”.

