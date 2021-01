Şairə Nazilə Səfərliyə ağır itki üz verib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, şairənin əmisi rəhmətə gedib. Bu barədə özü "İnstagram" hesabında paylaşım edib. O, qeyd edib ki, ən çox sevdiyi əmisi onun doğum günündə dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.