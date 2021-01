Müğənni Elnarə Xəlilova yeni paylaşdığı fotosu ilə müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin saçlarının ağarması izləyicilərin diqqətindən qaçmayıb.

Onlar ifaçıya "Saçlarınız ağarıb, özünüzə fikir verin" kimi şərhlər yazıblar. (axsam.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.