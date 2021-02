İtaliyanın Sardinya bölgəsindəki Oniferi qəsəbəsinin bələdiyyə sədri Stefaniya Piras maraqlı qərarı ilə dünya mediasının diqqətini çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Piras qəsəbədə koronavirusa yoluxmağı və dərman tələb etməyi qadağan edib. Bu qərara səbəb kimi tibb işçilərinin çatışmazlığı göstərilib.

Qeyd edək ki, ölkədə son bir gündə 8 minə yaxın yoluxma qeydə alınıb.

Mənbə: sondakika.com

