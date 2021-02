Vaqif Mustafayev tutduğu vəzifədən istefa verib.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, “Space” TV-nin prezidenti Vaqif Mustafayev istefa ərizəsi yazaraq kanalı tərk edib.

Qeyd edək ki, V. Mustafayev kanala 2006-cı ildən rəhbərlik edirdi.

