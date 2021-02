Abşeron rayonunda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Novxanı qəsəbəsində qeydə alınıb.

Belə ki, 2001-ci il təvəllüdlü Əliyev Şamil Fikrət oğlu yaşadığı evdə özünü asıb.

Hadisə yerinə gələn təcili tibbi yardım briqadasının həkimləri gəncin öldüyünü təsdiq ediblər.

Faktla bağlı Abşeron Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.(report)

