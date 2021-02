“WhatsApp” messenceri tətbiqin video hissəsində yeni funksiyanı sınaqdan keçirir.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə “WABetaInfo” portalı məlumat yayıb. Məlumata görə, videoları redaktə edərkən yeni bir işarə görünəcək ki, bu da istifadəçinin videonu səssiz şəkildə göndərməsinə imkan yaradacaq.

Hələ ki bu funksiya test mərhələsində olan 2.21.3.13 beta-versiyada mövcuddur.

