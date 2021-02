Gömrük Komitəsinin rəsmisi canlı efirdə çətin vəziyyətə düşdü - VİDEO

Yeni TV-nin canlı efirində gülməli anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, efirin aparıcısı Ayşə İsazadə dəvət olunan Dövlət Gömrük Komitəsinin Layihələrin İdarəolunması şöbəsinin inspektoru Tuncay Əlibəyliyə sual ünvanlayıb.

Vətəndaş özləri üçün gətirdikləri malları gömrüyə bəyan etməlidir və bu məcburidir. Və bu məcburiyyət nədəndir və belə bir qərarın verilməsi hansı zərurətdən irəli gəlir?

Tuncay Əlibəyli aparıcının təqdim etdiyi sual barəsində danışmağa başlayıb və birdən sualı unutduğunu və yenidən təkrarlanmasını istəyib.

Canlı efirdən sözügedən hissəni təqdim edirik.

