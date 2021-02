Aparıcı Yelena Eyvazlı Sidorenko Vətən müharibəsində döyüşən hərbçi həyat yoldaşının qayıtdığını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə bağlı Facebook səhifəsində paylaşım edib. “Evimizdə günəş doğdu, qəhrəmanımız qayıtdı” deyə, Yelena paylaşımına qeyd edib.

Qeyd edək ki, aparıcı “Vaxtı gəldi” proqramında qonaq olarkən həyat yoldaşının müharibəyə yollandığını deyib, göz yaşlarını saxlaya bilməmişdi.

