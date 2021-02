"Telegram"da istənilən çatda mesajların avtomatik silinməsi funksiyası əlçatan oldu

"Telegram" messencerində istənilən çatda mesajların avtomatik silinməsi funksiyası, həmçinin qrup və kanallara dəvət etmək üçün müvəqqəti linklər əlçatan olub. Bu barədə "Telegram"ın rəsmi bloqunda məlumat verilib.

Yeni funksiya göndərilmiş mesajın 24 saat və ya 7 gün sonra avtomatik silinməsini tənzimləməyə imkan verir. Bundan əvvəl mesajların avtomatik silinməsi funksiyası yalnız məxfi çatlarda əlçatan idi.

