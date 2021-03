"WhatsApp" messencerinin kompüter versiyasında yeni funksiyalar peyda olub.

Metbuat.az Trend-ə istinadən bildirir ki, messencerin həmin versiyasında səsli mesaj və videozəng funksiyaları işə salınıb.

Qeyd olunur ki, bu funksiyalar "Windows" və "Mac" platformlarında mümkündür.

Bu günədək səsli mesaj və videozəng funksiyaları yalnız mobil telefonlarda mümkün idi.

