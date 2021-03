Balakən Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanıKortala kəndi ərazisində yerləşən evlərin birində karantin rejimi qaydalarının pozularaq yas mərasimi təşkil edildiyi müəyyən olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis əməkdaşları tərəfindən mərasim dayandırılıb.

Ölkədə elan edilən xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozduqları üçün mərasimi təşkil edənlər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilərək, cərimə olunublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.