Türkiyə ordusunun nəzarətindəki Suriyanın Əl-Bab və Cerablus bölgələrinə ballistik raketlərlə zərbələr endirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücumların hədəfinə neft quyuları və tankerləri olub. Hadisə zamanı azı 3 dinc insan həlak olub. 30-a qədər yaralı var. Hücumdan sonra ərazidə irimiqyaslı yanğınlar baş verib. İddialara görə, raketlər Aralıq dənizindəki rus gəmilərindən atılıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

