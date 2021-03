''Microsoft''-un e-poçt xidməti sındırıldı - Kiberhücumu çinli haker şirkəti edib?

Məşhur proqram şirkəti ''Microsoft'' böyük bir kiberhücuma məruz qaldı.

Metbuat.az xəbər verir ki, ''Microsoft'' şirkətindən bildiriblər ki, 60 mindən çox insanın kiberhücuma məruz qaldığı bu hadisənin arxasında Çinin dəstəklədiyi bir haker qrupunun olması şübhələri var.

Hücum nəticəsində əsasən kiçik və orta ölçülü müəssisələrin zərər gördüyü təxmin edilir.

''Microsoft''-un hücumun qarşısını almağa çalışdığı, lakin kiber təcavüzkarların daha çox hücum həyata keçirdiyi ilə bağlı açıqlamalar edilib.

Mənbə:Bloomberg

