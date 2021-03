Xaos içində olan Ermənistan ordusu hərbi təlimlər keçirəcək.

Metbuat.az Ria novosti agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Məlumata görə, təlimlər 16-20 mart tarixlərində keçiriləcək. Məqsəd hərbçilərin mümkün müharibəyə hazır olub-olmadığını yolxamaqdır. Təlimlərə 7500 hərbçinin cəlb ediləcəyi açıqlanıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.