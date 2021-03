Azərbaycan milli komandası bədii gimnastika üzrə 37-ci Avropa çempionatında iştirak edəcək.

Metbuat.az Avropa Gimnastika Federasiyasına istinadən məlumat verir ki, çempionat iyunun 9-dan 13-dək Bolqarıstanın Varna şəhərində keçiriləcək.

İlkin siyahıya əsasən, Azərbaycanı yarışda 14 idmançı təmsil edəcək. Böyüklər arasında 8, gənclər arasında 6 gimnast yer alacaq.

Çempionatda 40 ölkədən 350-dən çox gimnast iştirak edə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.