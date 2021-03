General-leytenant bu səbəblərə görə HƏBS EDİLİB

Milli Qəhrəman, ehtiyatda olan general-leytenant Rövşən Əkbərovun həbsinin səbəbləri məlum olub.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, o, qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham edilir.

Belə ki, R.Əkbərov bir neçə il bundan əvvəl Ukraynada qətl törədib. Bu iş üzrə o, hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və Nəsimi Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib.

R.Əkbərovun cinayət işinin ibtidai istintaqı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində aparılır.

Ona qarşı digər ittihamların irəli sürülüb-sürülməyəcəyi məlum deyil.

Qeyd edək ki, R.Əkbərov Bakı və Şəmkir Ordu korpuslarının komandanı olub. 2020-ci ildə müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir Həsənovun əmri ilə vəzifəsindən azad olunaraq ehtiyata buraxılıb. (Report)

