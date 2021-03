Afinada yunan və türkiyəli diplomatlar arasında danışıqlar baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, danışıqlarda yüksək rütbəli diplomatlar iştirak etməyib. Müzakirələrin yekunlarına dair açıqlama verən Yunanıstanın Xarici İşlər naziri Nikos Dendias türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlu ilə uyğun şərtlər altında görüşmək istədiyini bildirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

