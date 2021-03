ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Tramp ölkəyə mühacir axınının dayandırılması barədə çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp yerli mediaya açıqlamasında ölkəyə qaçqın axınının ciddi nəticələr törədəciyini irəli sürüb. “Onlar ölkəni məhv edəcəklər” deyən Tramp, hökumətdən bu istiqamətdə addımlar atmasını tələb edib.

Qeyd edək ki, Tramp hakimiyyəti illərində qaçqınların ölkəyə daxil olmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər görüb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.