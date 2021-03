Prezident miqrasiya işçilərini təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında miqrasiya sahəsində fərqlənən şəxslərin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:



2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə



Nağıyev Vəli Nağı oğlu



“Miqrasiya orqanlarında qulluqda fərqlənməyə görə” medalı ilə



Abbaszadə Aygül Nadir qızı



Ağayev Ruslan Rafael oğlu



Əhmədova Zərnişan Ağa qızı



Əkbərov Anar Bəkir oğlu



Hüseynov Fizuli Təvəkkül oğlu



İsayev Nail Mehdiqulu oğlu



Məmmədov Elnur Nizami oğlu



Nuriyev Gəray Həsən oğlu



Sayılov Amil Xubyar oğlu



Seyidova Şəhanə Rizvan qızı.



Bundan başqa miqrasiya sahəsində uzunmüddətli fəaliyyətinə və vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə dövlət qurumları arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində xidmətlərinə görə Azər Kərim oğlu Allahverənov “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib.

