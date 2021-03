Bakıda metronun "20 Yanvar" stansiyası yaxınlığında özünü körpüdən atmaq istəyən şəxs xilas olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə yerinə cəlb olunan hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının çevikliyi sayəsində intiharın qarşısı alınıb.

Polis əməkdaşları gənc oğlanın həyatını qurtarıblar.

