Müğənni Xatirə İslam bu dəfə görünüşündəki dəyişikliklə gündəmə gəlib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi fərqli görünüş üçün stilist Elnur Həsənova üz tutub. İfaçı uzun saçlarını kəsdirməsə də, pariklə görünüşündə dəyişiklik edib.

X.İslamın fotoları qısa zamanda sosial şəbəkədə səhifələrdə yayılıb. izləyicilərin əksəriyyəti müğənniyə qısa saçı daha çox yaraşdırıb. Xatirə yeni görünüşü hazırda lentə aldırdığı klipi üçün etdirdiyini bildirib.

