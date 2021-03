İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik Novruz bayramı münasibətilə videosüjet hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, video səfirliyin "Facebook" səhifəsində paylaşılıb.



Səfir Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Videoda Novruz bayramı ənənələrindən bəhs edilir.

