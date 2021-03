Türkiyə və Yunanıstan iki ölkənin orduları arasında xoşagəlməz halların qarşısını almaq üçün birbaşa telefon əlaqəsi qurmaq məsələsində razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul və Afinada keçirilən danışıqların nəticəsinə görə, “qırmızı telefon” adlandırılan xətt 24 saat açıq olacaq. Bildirilir ki, bununla da tərəflər gərginliyi aradan qaldırmaq üçün önəmli addım atıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.