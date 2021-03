Martın 27-də dünya ölkələrində işıqlar 1 saat müddətində söndürüləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Dünya saatı” adlı ənənəvi aksiya iqlim dəyişikliyinə diqqət çəkmək üçün atılacaq.

Qeyd edək ki, ənənəvi aksiya hər il mart ayının sonuncu şənbə günü keçirilir. Pandemiya səbəbilə bu il aksiya evləri əhatə edəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

