Yevgeni Lukyanov Rusiyanın Belarusdakı yeni səfiri təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə prezident Vladimir Putin fərman imzalayıb. Lukyanov bundan əvvəl Rusiyanın Latviyadakı səfiri olub.

Qeyd edək ki, Rusiyanın Belarusdakı səfiri bundan əvvəl Dmitri Mezentsev olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.