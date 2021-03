UEFA "Qəbələ" klubuna 5 000 avro ayırıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu məbləğ "qırmızı-qaralar"ın Gənclər Liqasında 2020/21-ci il mövsümünün 1/64 final mərhələsində iştirakı zamanı səyahət və yerləşdirmə xərcləri üçün ayrılıb.

Həmin vəsait AFFA-nın vasitəçiliyi ilə klubun hesabına köçürülüb.

Qeyd edək ki, "Qəbələ" ötən mövsüm Gənclər Liqasının ilkin mərhələsində Kipr APOEL-i ilə səfərdə 1:1 hesablı heç-heçəyə nail olsa da, evdə məğlubiyyətlə üzləşib - 0:1.(Report)

