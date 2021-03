Tanzaniyanın keçmiş prezidenti Con Maqufulinin vida mərasimi zamanı baş verən izdiham nəticəsində ölənlərin sayı 45-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, çox sayda yaralı var. Qeyd edək ki, keçmiş dövlət başçısı üçün stadionda vida mərasimi keçirilmişdi. Stadiona çox sayda insanın axın etməsi faciəyə yol açıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

