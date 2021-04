“Repetitorluq fəaliyyəti Təhsil Nazirliyinin tabeliyində deyil”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Təhsil Nazirliyinin Ümumi və məktəbəqədər təhsil şöbəsinin müdiri Vəfa Yaqublu deyib. Onun sözlərinə görə, bu, iş, biznes sahəsidir: “Bununla bağlı qərarlar Nazirlər Kabineti tərəfindən verilir”.

