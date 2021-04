SMS-icazə ilə bağlı hamıya VACİB XƏBƏR

Azərbaycanda şirkətlərdə işçilərin şəxsiyyət vəsiqələri toplanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb son günlər koronavirusa yoluxmada müşahidə olunan kəskin artım və bunun yaratdığı "karantin təhlükəsi”dir.

Belə ki, artıq bəzi şirkətlər aprelin 5-dən SMS-icazə tətbiq ediləcəyi ilə bağlı işçilərinə xəbərdarlıq ediblər. Hətta onlar portalda qeydiyyatdan keçmək etmək üçün əməkdaşların şəxsiyyət vəsiqələrini yığmağa başlayıblar.

Qeyd edək ki, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhərləri və Abşeronda 5 apreldən əyani tədrisin dayandırılacağı rəsmən açıqlanıb. (Axar.az)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.