Bakıda qadının evindən külli miqdarda narkotik götürülüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, narkotik maddə ilə tutulan L.Ramazanovanın ətrafında Səbail Rayon Polis İdarəsi əməkdaşları tərəfindən aparılan əməliyyat tədbirləri ilə onun Balaxanı qəsəbəsindəki evinə baxış zamanı oradan 5 kiloqramdan artıq marixuana aşkar edilərək götürülüb.

