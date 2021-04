Bu gün İƏT baş katibi Azərbaycana gələcək

“Bu səfər həm də Azərbaycanla həmrəyliyin nümunəsidir, Prezidentİlham Əliyevin dəvətini məmnuniyyətlə qəbul etmişik”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu bu gün İƏT Təmas Qrupuna daxil olan ölkələrin daimi nümayəndələrinin Gəncə və Ağdama səfərin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransında Pakistanın İƏT-də və digər beynəlxalq təşkilatlardakı daimi nümayəndəliyinin rəhbəri, səfir Rizvan Səid Şeyx bildirib.

Pakistanın İƏT-dəki daimi nümayəndəliyinin rəhbəri deyib ki, bu gün İƏT baş katibi də Azərbaycana gələcək.

