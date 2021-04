Bu gün 4 taekvondoçusumuz mübarizəyə başlayacaq

Azərbaycanın 4 taekvondoçusu bu gün Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada start götürəcək Avropa çempionatında mübarizəyə başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, kişilər arasında 54 kq çəki dərəcəsində Bəhruz Quluzadə 1/8 finalda Mateya İvanoviç (Serbiya) ilə üz-üzə gələcək.

58 kq-da yarışan Pərviz İsgəndərov 1/16 finalda Stepan Dmitrovla (Moldova) qarşılaşacaq.

Qadınlardan Minayə Əkbərova (46 kq) 1/8 finalda Almaniyanı təmsil edən Özlem Gürüzün, 2016-cı il Rio Yay Olimpiya Oyunlarında bürünc medal qazanan Patimat Abakarova (49 kq) eyni raundda Martina Korellinin (İtaliya) müqavimətini qırmağa çalışacaq.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatına aprelin 11-də yekun vurulacaq. Azərbaycanı yarışda 11 taekvondoçu təmsil edir.

