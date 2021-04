Sumqayıt Polis İdarəsinə şöbə rəisi təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirin əmri ilə Lənkəran Şəhər-Rayon Polis Şöbəsinin İstintaq bölməsinin rəisi, polis mayoru Cavidan Əlizadə vəzifəsindən azad edilib.

Digər əmrlə C.Əlizadə Sumqayıt Şəhər Rayon Polis İdarəsinin İstintaq şöbəsinin rəisi təyin olunub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.